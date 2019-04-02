Mersin'de, Roman Sesini Güçlendirme Çalıştayı başladı

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de, 'Roman Sesini Güçlendirme' temalı çalıştay başladı. 2 gün sürece organizasyonda Roman medyasının daha etkin hale getirilebilmesinin yolları tartışılacak.

Kent merkezindeki bir otelde düzenlenen çalıştaya; CHP İzmir Milletvekili Özcan Pürçu, Medya Uzmanı Orhan Galjus, Akdeniz Roman Dernekleri Federasyon Başkanı Ali Daylam, Hollanda Büyükelçiliği Uzman Danışmanı Deniz Bezirgan ile Kosova, Ukrayna, Hollanda, Makedonya ve Arnavutluk gibi ülkelerden gelen Romanlar katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Akdeniz Roman Dernekleri Federasyon Başkanı Ali Daylam, "Birçok ülkede Roman medyasının ne kadar güçlü olduğunu, Romanların sorunlarının kamuoyu ile paylaşılması noktasında ne kadar önemli bir olgu olduğunu gördük. Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu da bunun bilincinde olarak 3 yıl önce Mersin'de ilk Roman Radyosu'nu kurdu ve şimdi de Hollanda Büyükelçiliği ile yaptığımız çalışma neticesinde internet üzerinden görüntülü yayın yapan Roman Radyosu ve Türkiye'de ilk kez Romanların Gazetesi ile pekiştirmeye çalıştık" dedi.

'100 CİVARINDA HABER KANALI'

Avrupa'da Roman dilinde yayın yapan çok sayıda medya kuruluşu olduğunu belirten Roman Medya Uzmanı Orhan Galjus ise "Bir gazeteci olarak gerçek için savaşıyorum. Medya, Romanların günümüzde eşit haklara ulaşması ve sahnede daha çok görünür olmaları için büyük bir önem taşıyor. Doğal olarak Roman medyasının karşılaştığı zorluklar ve ilgilendiği konular, diğer medya kuruluşlarının ilgilendiği sorunlarla aynı değil. Bugün Avrupa'da, Roman dilinde yayın yapan 100 civarında haber kanalının olduğunu söyleyebilirim. Bu yüzden de bugünkü başlığımız networking. Yani biz Roman medya temsilcilerinin nasıl bir arada çalışacağıdır" dişe konuştu.

'MEDYA ROMANLARIN SORUNLARINI AKTARAMADI'

Romanların medya alanında önemli bir mesafe katettiğini kaydeden Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu Onursal Başkanı Bedrettin Gündeş de şunları söyledi:

"Dünyada ne Romanlar medyayı anlayabildi, ne de medya Romanları anlayabildi. Romanlar medyayı çok iyi kullanamadı, medya da Romanların sorunlarını kamuoyuna gerektiği gibi aktaramadı. İstihdam, sağlık, eğitim ve barınma gibi alanlardaki problemleri gerekli şekilde kamuoyuna aktaramıyorsa ve itici medya gücünü kullanamıyorsa, 'Biz de kendi gençlerimizle, kendi dünyamızla kendi medyamızla anlatmak istiyoruz' diyorlar. Bu alanda da büyük bir mesafe katettikleri belli. Dünyanın birçok ülkesinde radyo ve televizyonlarla kendi durumlarını aktarmaya çalışıyorlar."

Konuşmaların ardından 'Türkiye'deki Romanların Sesi, Neden Roman Radyosu ve Roman Dilinde Bugünkü Radyo ile Medyada Romanlar' başlıklı sunumlar gerçekleştirildi. Roman medyasının daha da geliştirilmesi amaçlanan ve yarın sona erecek olan çalıştayda bu konu masaya yatırılacak.

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