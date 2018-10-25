Mersin'de sağanak ve fırtına, domates ile biber seralarını vurdu (Tamamı)

Mustafa ERCAN- Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de sabah saatlerinde etkili olan sağanak ve fırtına, yaklaşık 100 dönüm üzerine kurulu domates ve biber seralarını kullanılamaz hale getirdi. Ürünleri zarar gören çiftçiler yardım beklediklerini ifade etti. Ülke genelinde etkili olan yağış, Mersin'de de yüzünü gösterdi. Özellikle sabah saatlerinde aniden bastıran yağmur ve fırtına, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Kazanlı ve Adanalıoğlu mahallelerindeki domates ve biber seralarında büyük hasara neden oldu. Fırtına nedeni ile sera çatıları çökerken, kaplamalar etrafa saçıldı. Devrilen çok sayıda ağaç ve bir elektrik direği de yetkililer tarafından kaldırıldı. Yaşanan olayın ardından birçok ürününü kaybeden ve zarara uğrayan çiftçiler, devletten yardım bekliyor. 'ZARAR ÇOK BÜYÜK' Bölgedeki çiftçinin büyük zarara uğradığını ve perişan durumda olduğunu belirten İsa Gürcüoğlu, "Çok büyük hasarlar var. Fırtınanın şiddeti ile beraber elektrik direkleri bile yerinden sökülmüş, kırılmış vaziyette. Çiftçi buraya umutlarını ekiyor emeğinin karşılığını almak için ve hava şartları ile mücadele ediyor. Çiftçi perişan durumda. Hiçbir devlet kurumunun burada kayıt altına aldığı birşey yok. Çiftçi yardım bekliyor. Çiftçi umutlarını ekti ama umutlarının karşılığını ne bu devletten ne de havadan alabiliyor. O yüzden birilerinin çiftçiye el uzatması lazım. Zarar çok büyük. Yaklaşık 1.5 milyon TL zarar var. Hortumla beraber 100 dönüm üzerinde bir tahribat var seralarda" dedi. 'HER ŞEY 5 SANİYEDE OLDU' Her şeyin kısa sürede olup bittiğini anlatan Semir Bilmez ise "Sabah büyük bir afet oldu. Hortum vurdu buraları. Çiftçinin hali ortada. Devletimizden bize yardım eli uzatmasını istiyoruz. Şu anda zararımız 100 milyarlarla anlatılamaz. Sadece bulunduğumuz bölgede 50-60 dönüm yıkılmış yer var. Muz serası yıkılmış karşıda. Biber var, domates var, salatalık var. Sabah 09.00 gibi başladı ve ne olduysa 5 saniye içinde oldu. Seraların içinde işçiler çalışıyordu. Yaralanan olmadı" diye konuştu. 'İNSANLARIN EVİ YIKILMIŞ' Üreticilerden Cavit Karahasan ise, "Herkes mağdur burada. Devletten yardım istiyoruz. Mağduriyet var. Borç burnumuza kadar gelmiş. Bu işin içinden nasıl çıkacağız? Durum zor. Önceden de zordu, şimdi tam zora girdi. Kimse gelmedi buraya. Muhtar, vali gibi görevlilerin gelip görmesi gerekiyor. İnsanların evi yıkılmış" dedi. 'ÜZERİMİZE ÇÖKTÜ' Seraların yıkılması sırasında içeride çalıştıklarını söyleyen Cabir Bilmez de şöyle konuştu: "Başımıza büyük bir felaket geldi. Hortum, fırtına vurdu. Bir şey görmedik. Nasıl olduysa aniden oldu. Seranın içinde çalışıyorduk, birden çöktü üzerimize. Mahvolduk, bittik. Borcumuz çok, harap olduk. Devletimizden destek istiyoruz."

