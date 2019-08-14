Mersin'de sahiller doldu taştı

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) - DOĞU Akdeniz'in popüler turizm merkezlerinden biri olan Mersin'deki sahiller ve tesisler de Kurban Bayramı tatili nedeniyle yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Bölgedeki tarihi ve turistik mekanlar da yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

Kurban Bayramı öncesi yüzde 70 oranında doluk oranına ulaşan turistik tesisler tatilin başlaması ile birlikte yüzde 100 oranına ulaştı.

321 kilometrelik uzun bir kıyı şeridine sahip olan kentte Erdemli ilçesinin Limonluk, Ayaş, Kızkalesi, Silifke ilçesinin Narlıkuyu, Atakent, Arkum, Atayurt, Taşucu, Yeşilovacık ve Tisan sahillerine gelen tatilciler hem turizmcinin hem de esnafın yüzünü güldürdü. Tatilcilerden bazıları deniz, kum ve güneşin keyfini çıkartırken bazıları da tarihi ve turistik mekânlara akın ederek tatilinin keyfini çıkardı.

Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Şirin Öztop, bayram öncesi yüzde 70 olan doluluk oranının yüzde 100’e ulaştığını belirterek, yoğun ilgiden sektör temsilcileri olarak memnun kaldıklarını söyledi. Öztop, bayram sonrasının da aynı şekilde devam etmesini beklediklerini ifade ederek, tatil için gelenlerin mutlaka rezervasyonlu olarak gelmelerini istedi.