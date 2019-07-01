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Mersin’de sahte alkolden 2 kişi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 12:44 | Son Güncelleme

Mersin’de sahte alkolden zehirlendikleri iddiasıyla hastanelere başvuran 11 kişiden 2’si hayatını kaybederken, 3’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.Edinilen bilgiye göre, Mersin’de son bir hafta içerisinde alkol zehirlenmesi iddiasıyla 11 kişi kentteki hastanelere başvurdu.

Mersin’de sahte alkolden 2 kişi hayatını kaybetti

Mersin’de sahte alkolden zehirlendikleri iddiasıyla hastanelere başvuran 11 kişiden 2’si hayatını kaybederken, 3’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Mersin’de son bir hafta içerisinde alkol zehirlenmesi iddiasıyla 11 kişi kentteki hastanelere başvurdu. Toros Devlet Hastanesi’ne başvuran 7 kişiden ikisi, tedavilerinin ardından taburcu edilirken, Mehmet A. (65) dün, Ünsal D. (58) ise bugün hayatını kaybetti. Yoğun bakımda tedavileri süren 3 kişinin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.
Öte yandan, yine sahte alkolden zehirlendikleri şüphesiyle Mersin Şehir Hastanesi’ne başvuran 4 kişinin de tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Mersin’de sahte alkolden 2 kişi hayatını kaybetti

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