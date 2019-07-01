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Mersin’de sahte alkolden ölenlerin sayısı 5’e yükseldi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.07.2019 17:07 | Son Güncelleme

Mersin’de sahte alkol içerek zehirlendikleri iddiasıyla ölenlerin sayısı 5’e yükseldi.Edinilen bilgiye göre, Mersin’de sahte alkol aldıktan sonra fenalaşarak hastaneye başvuranlardan ölenlerin sayısı 5’e yükseldi.

Mersin’de sahte alkol içerek zehirlendikleri iddiasıyla ölenlerin sayısı 5’e yükseldi.
Edinilen bilgiye göre, Mersin’de sahte alkol aldıktan sonra fenalaşarak hastaneye başvuranlardan ölenlerin sayısı 5’e yükseldi. Mersin Şehir Hastanesinde sahte alkol gerekçesiyle tedavi gören 4 kişiden 2’si yaşamını yitirirken, Toros Devlet Hastanesinde tedavi gören Ebru A.’nın da hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 5’e yükseldi.
Mersin’de sahte alkolden zehirlendikleri iddiasıyla hastaneye şu ana kadar 14 kişinin başvurduğu, hastalardan 4’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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