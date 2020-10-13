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Mersin’de sahte alkolden ölenlerin sayısı 6’ya yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2020 11:27 | Son Güncelleme

Mersin’de sahte alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi gören bir kişinin daha dün gece hayatını kaybettiği bildirildi.

Mersin’de sahte alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi gören bir kişinin daha dün gece hayatını kaybettiği bildirildi. Böylece kentte son bir haftada sahte alkolden ölenlerin sayısı 6’ya yükseldi.
İzmir ve Kırıkkale’den sonra Mersin’de de son bir hafta içerisinde çok sayıda kişi sahte alkol zehirlenmesi şüphesiyle kentteki çeşitli hastanelere başvurmuş, dün akşam itibariyle bu kişilerden 5’i hayatını kaybetmişti. 9 Ekim tarihinden bu yana Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi gören M.F.’nin de dün gece hayatını kaybettiği bildirildi. Böylelikle kentte sahte alkolden hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya yükselirken, 8 kişinin tedavisine ise halen kentteki çeşitli hastanelerde devam edildiği kaydedildi.

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