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Mersin’de sahte alkolden zehirlenen 5 kişinin tedavisi sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2020 13:31 | Son Güncelleme

Mersin’de 6 kişinin hayatını kaybettiği metil alkol zehirlenmesinden dolayı 5 kişinin halen çeşitli hastanelerde tedavi gördüğü bildirildi.Edinilen bilgiye göre, kentte son iki hafta içerisinde metil alkol zehirlenmesinden dolayı 26 kişi hastanelere başvurdu.

Mersin’de 6 kişinin hayatını kaybettiği metil alkol zehirlenmesinden dolayı 5 kişinin halen çeşitli hastanelerde tedavi gördüğü bildirildi.
Edinilen bilgiye göre, kentte son iki hafta içerisinde metil alkol zehirlenmesinden dolayı 26 kişi hastanelere başvurdu. Bunlardan 6’sı hayatını kaybederken, 15’i tedavilerinin ardından taburcu edildi. İkisi özel bir hastanede, biri Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, biri Erdemli Devlet Hastanesi ve biri de Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde olmak üzere 5 kişinin tedavisine ise halen devam edildiği öğrenildi.

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