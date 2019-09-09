HABER

Mersin'de sahte altınla dolandırıcılık iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 09:32 | Son Güncelleme

Kuyumcuları sahte altın kolyeyle dolandırdıkları iddia edilen 2'si kadın 3 kişi tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'de kuyumcuları sahte altın kolyeyle dolandırdıkları öne sürülen 2'si kadın 3 kişi tutuklandı.

Kuyumcu M.B.K, iş yerine gelen M.Z.D'den altın kolye satın aldı. Kısa süre sonra kolyenin sahte olduğunun anlaşılması üzerine M.Z.D'nin gittiği güzergahta araştırma yapan kuyumcu, şüpheli M.Z.D'yi yakaladı ve durumu polise bildirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine götürülerek sorgulanan zanlı, olayı kardeşi B.N.D. ve arkadaşı E.Y. ile yaptığını söyledi.

Diğer şüphelilerin Mersin-Adana oto yolunda olduğunu belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla B.N.D. ve E.Y'yi yakaladı.

B.N.D. emniyetteki ifadesinde Mersin'de iki, farklı illerdeki birçok kuyumcuya da sahte altın kolye sattıklarını itiraf etti.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2'si kadın 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ekipler, olaya karıştığı ve firari olduğu belirlenen M.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, şüpheli M.Z.D'nin kuyumcuya sahte altın kolye satma anı güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Bu arada şüphelilerin üzerinden çıkan 2 bin 910 liraya el konulduğu öğrenildi.

PARTNERTayt seçerken dikkat edilmesi gerekenlerTayt seçerken dikkat edilmesi gerekenler
Emniyet'te yeniden yapılanma!Emniyet'te yeniden yapılanma!
Hakkari’de teröristlerden EYP tuzağı: 1 şehit (2)Hakkari’de teröristlerden EYP tuzağı: 1 şehit (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mersin sahte altın tutuklama

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'te diskalifiye şoku!

MasterChef'te diskalifiye şoku!

Akşener'den İstanbul ve Ankara'ya kayyum sözleri

Akşener'den İstanbul ve Ankara'ya kayyum sözleri

ABD'den tehdit gibi uyarı: Sınırı aştınız

ABD'den tehdit gibi uyarı: Sınırı aştınız

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

F.Bahçe'den kötü prova

F.Bahçe'den kötü prova

Tuzla Deniz Harp Okulu Komutanlığı'nda korkunç olay!

Tuzla Deniz Harp Okulu Komutanlığı'nda korkunç olay!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

AK Parti'den 'Yenikapı' açıklaması

AK Parti'den 'Yenikapı' açıklaması

11.59'da deprem oldu! Bu kez...

11.59'da deprem oldu! Bu kez...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emniyet Genel Müdürlüğü'nde yeniden yapılanma!

Bakan Soylu onayladı! Emniyet'te yapılanma

Günlük burç yorumları 9 Eylül Pazartesi - Ay, Oğlak burcu ile pozitif açılara giriyor

Ay, Oğlak burcunda ilerliyor!

Son dakika! Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Okullar açıldı, İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı (İstanbul yol durumu)

Yeni eğitim öğretim yılı başlıyor

Ankara'da trafik kazası: 2 yaralı

Ankara'da trafik kazası: 2 yaralı

Tuzla Deniz Harp Okulu Komutanlığı'nda korkunç olay! 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!

Tuzla Deniz Harp Okulu Komutanlığı'nda korkunç olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.