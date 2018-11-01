Mersin'de sahte evrakla dolandırıcılık iddiası

MERSİN (AA) - Mersin'de hurda işiyle uğraşan bir kişiyi sahte evrak kullanarak dolandırdığı öne sürülen zanlı, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesindeki kullanılmayan bir kamu kurumu binasından hurda toplayan kişi olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Ekipler tarafından yakalanan H.G, binanın hurdalarının toplanması ihalesini aldığını belirten S.D'nin işi kendisine 15 bin lira karşılığında verdiğini söyledi.

H.G. polise, üzerinde bir kamu görevlisinin imzası bulunan ve ihalenin kazanıldığını gösteren belgeyi ibraz etti.

Polisler yaptıkları incelemede evrakın sahte olduğunu belirleyince, H.G. dolandırıldığı iddiasıyla S.D'den şikayetçi oldu.

Bunun üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık (YANDOL) Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından zanlının kullandığı aracın plakasını tespit etti.

Aracın kiralık olduğu anlaşılırken, zanlının da Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunduğunu belirlendi.

Bunun üzerine İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan S.D. Mersin'e getirildi. Ekipler, S.D'nin üzerinde ele geçirdiği 7 bin 30 liraya el koydu.

Şüpheli S.D, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

