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Mersin'de sahte içki operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 10:51 | Son Güncelleme

Operasyonda 604 litre sahte içkinin ele geçirildiği evin sahibi tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'de düzenlenen operasyonda 604 litre sahte içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, merkez Yenişehir ilçesindeki evde kaçak içki bulunduğu istihbaratı üzerine harekete geçti.

Adrese düzenlenen operasyonda 604 litre sahte içki ele geçirildi.

Pet şişe ve bidonlarda muhafaza edilen içkilere el konuldu, ev sahibi H.G. gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Mersin operasyon sahte içki

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