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Mersin'de sahte içki operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 10:07 | Son Güncelleme

Sahte içki imal edildiği belirlenen bir ev ve depoda 725 litre gümrük kaçağı etil alkol ile içki yapımında kullanılan çok sayıda aroma ele geçirildi - Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı

MERSİN (AA) - Mersin'de sahte içki imal edildiği belirlenen ev ve depoda 725 litre gümrük kaçağı etil alkol ile içki yapımında kullanılan çok sayıda aroma bulundu, bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, H.C'nin merkez Toroslar ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki evi ile merkez Akdeniz ilçesi Yeni Mahallesi'ndeki deposunda sahte içki imal ettiği bilgisine ulaştı.

Ev ve depoya operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, 725 litre gümrük kaçağı etil alkol, içki yapımında kullanılan çeşitli alkol türlerinde bin 290 şişe aroma ve bu aroma şişelerine ait 2 bin 925 etiket ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan H.C, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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etil alkol Mersin operasyon sahte içki

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