Mersin'de sahte içki operasyonu

MERSİN (AA) - Mersin'de düzenlenen operasyonda farklı türlerde bin 234 şişe sahte içki ile 75 litre sahte rakı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Akdeniz ilçesindeki Ş.C'nin deposunda kaçak içki bulunduğu bilgisine ulaştı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, bin 234 şişe değişik boy ve ebatlarda sahte içki, 75 litre içime hazır hale getirilmiş sahte rakı, 3 bin 376 boş şişe, 260 sahte bandrol, 720 şişe kapağı, bin 730 şişe etiketi ve 300 litrelik tank ele geçirildi.

Depo sahibi Ş.C. gözaltına alındı.

