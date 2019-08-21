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Mersin'de sahte içki operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 13:59 | Son Güncelleme

Operasyonda bir ev ve iş yerinde 220 litre etil alkol, 20 litre sahte rakı ele geçirildi

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 220 litre etil alkol, 20 litre sahte rakı ele geçirildi.

Bir istihbaratı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Birim Amirliği ekipleri Yeni Mahalle 4206 Sokak'taki Hüseyin O'ya ait bir ev ile Reşadiye Mahallesi'ndeki iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda 5 litrelik bidonlarda toplam 220 litre etil alkol, 20 litre sahte rakı ile sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Olayla ilgili Hüseyin O. gözaltına alındı.

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Mersin

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