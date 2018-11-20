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Mersin'de sahte ilaç operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.11.2018 15:13 | Son Güncelleme

MERSİN'de polisin bir eve düzenlediği operasyohra, 6 bin 441 adet kaçak tıbbi ilaç ile cinsel gücü arttırdığı iddia edilen ürün ele geçirildi.

Mersin'de sahte ilaç operasyonu

MERSİN, (DHA)- MERSİN'de polisin bir eve düzenlediği operasyohra, 6 bin 441 adet kaçak tıbbi ilaç ile cinsel gücü arttırdığı iddia edilen ürün ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Mersin polisi, Çiftlikköy Mahallesi'nde Suriye uyruklu 2 kişinin kaldığı eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda 6 bin 441 kaçak şurup, damla, sprey, krem ve hap ile cinsel gücü artırıcı ürün ele geçirildi. Polis, 2 şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü.

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