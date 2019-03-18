Mersin'de sahte para operasyonu

MERSİN, (DHA)- MERSİN’de piyasaya sahte para sürmek isteyen 1 kişi gözaltına alındı.

Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlileri, piyasaya sahte para sürmeye çalıştığı belirlenen A.M.A.'yı (47) takibe aldı. Ardından da evine baskın düzenledi. Şüphelinin evinde, hepsi sahte olmak üzere, 100 TL'lik 313 banknot, 50 TL'lik 11 banknot ele geçirildi. Gözaltına alınan A.M.A., sorgulanmak üzere Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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