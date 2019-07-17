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Mersin'de Seçer'in İlk 100 Gün Bilançosu

17.07.2019 16:27 | Son Güncelleme

31 Mart yerel seçimlerinde en yakın rakibi Cumhur İttifakı Adayı Hamit Tuna’ya 5 puana yakın üstünlük sağlayarak Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Vahap Seçer, görevdeki ilk 100 gününü tamamladı

31 Mart yerel seçimlerinde en yakın rakibi Cumhur İttifakı Adayı Hamit Tuna’ya 5 puana yakın üstünlük sağlayarak Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Vahap Seçer, görevdeki ilk 100 gününü tamamladı. İtirazlar nedeniyle mazbatasını 8 Nisan’da alan Seçer bu sürede neler yaptı, beklentileri karşılayabildi mi?

Bu sorulara yanıt verebilmek için öncelikle Seçer’in ilk 100 günü içinde tamamlayacağını söylediği vaatlere bakmak gerekiyor. Seçer’in ölçülebilir, iki somut vaadi vardı. Bunlardan biri suda, diğeri de ulaşımda indirimdi.

Seçer, iki vaadini de yerine getirdi. Suda konutta yüzde 10, esnaf için yüzde 5 indirim yapıldı. Toplu ulaşımda ise öğretmen, öğrenci ve 60-65yaş için 1.25 tl olan bilet 1 liraya indirildi.

Mersin yerel yönetimini düzenli takip eden Çukurova Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Raşit Doğan’a göre Seçer ilk 100 günü için vaat ettiklerini belediye meclisinde çoğunluğa sahip Cumhur İttifakı’nın ayak diremesine rağmen yaptı: “Vahap Seçer bazı projelerini hayata geçirmek amacıyla borçlanmak istiyordu ama Cumhur İttifakı buna izin vermedi. İki kez komisyonda görüşüldü, bir kez genel kurula geldi, burada nabız yoklandı, tekrar komisyona havale edildi, en sonunda baktı olacak gibi değil, önergeyi geri çekti. ‘Artık borçlanma yetkisi istemiyorum.’ dedi, biraz da sitemkar konuşarak. '100 günlük projelerim' diyordu seçimden önce, bunların başında ‘Vatandaşın talebidir efendim, suda indirim yapacağım’ diyordu. Fakat bunda da Cumhur İttifakı’nın şerhi oldu. Madde vatandaşa yüzde 15’lik indirim şeklindeydi ama Cumhur İttifakı’nın diretmesiyle bu değişti. Onlar dediler ki; ‘Vatandaşa yüzde 10, esnafa yüzde 5 olsun.’ Komisyonda da (bu şekilde) kabul edildi.”

Doğan, asıl uzun vadede yapılacak hizmetlerin fikir verici olacağını söylüyor ama Seçer’in şu ana kadarki performansını başarılı buluyor: “Vatandaş odaklı, acil yapılması gereken bir takım şeyleri çabucak yaptığı için başarılı olduğunu söyleyebiliriz.”

“Kısa vadede mucizeler beklemiyorum”

Mersin’de 20 yıldır Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantılarını takip eden Mersin İmece Haber köşe yazarı Abdullah Ayan da Seçer’in demokratik katılımcılığı sağlama konusunda başarılı olduğunu söylüyor. “Büyükşehir Belediye Meclisleri’nde söz tamamen başkanındır. Kolay kolay meclis üyelerine söz vermez. İlk defa ben demokratik olarak, alabildiğine, söyleyecek sözü olan bütün meclis üyelerinin söyleyecek sözlerini ifade ettikleri bir ortam buldum. Mersin zor bir coğrafya. Mersin’de dört partinin (AKP, MHP, CHP ve HDP) birbirine dengeleyen bir realitesi var. Dolayısıyla bu kentte belediye başkanlığı yapacaksanız dört oluşumu da kucaklamak zorundasınız. Bütün o dinamiklere karşı gayet ılımlı bir yaklaşım içinde. Zaten Mersin’de aradığımız bu.”

Ayan da Doğan gibi Seçer’in mecliste çoğunluğu bulunan Cumhur İttifakı’nın direnciyle karşı karşıya kaldığını hatırlatıyor: “(Eski Büyükşehir Belediye Başkanı) Macit Özcan zamanında yapılmış olan bir deniz parkı (Seçer’den önceki Belediye Başkanı) Burhanettin Kocamaz döneminde yıkıldı. Vahap Seçer burayı derhal rehabilite ederek, insanların gelip denize girebileceği, nefes alabileceği bir ortam yaratmaya çalışıyordu. Bir cuma günü projeyi açıkladı, cumartesi sabahı Mersin Valiliği’nden ‘Biz buraya millet parkı yapacağız’ şeklinde bir yazı geldi. ’Sakın dokunma!’ diye…”

Ayan, Seçer’in uzun vadeli yaklaşımını da farklı ve doğru buluyor: “(Stratejik plan) kentin anayasasıdır, kentin projeksiyonuna ışık tutar. O konuda da yapılacakları adım adım atıyor. 100 gün içinde ülke bu kadar ekonomik dar boğazdayken ve Mersin’in kaynakları zaten yetersiz hale gelmişken mucizeler beklemiyorum Vahap Seçer’den. Küçük dokunuşlar istiyor vatandaş, sanıyorum Vahap Seçer o konuda da oldukça iyi bir profil.”

Halk ne düşünüyor?

Meclis’te yaşananları yakından takip etmeyen halk ise somut sonuçlara bakıyor. Orhan Güven Seçer’in şu ana kadarki performansından memnun: “Allah’ın suyunu Türkiye’de en pahalı içen belediye bizdik, şimdi düşürdü. Helal olsun adama! Buraya bugüne kadar gelen belediye reislerinin hepsi de insafsızmış. Hepsi. Ayıp. Ticarethane değil ya burası, burada sen amme hizmeti yapıyorsun! Bak, otobüsleri 1 lira yaptı! Belediye ticarethane mi ya?”

Yaşar Cihangir ise olumlu ya da olumsuz bir şey söylemek için erken olduğunu savunuyor ama Mersin’in çok sorunu var diyor: “Şu an daha tabii yeni belediye başkanı, çok şey beklemek doğru değil. Fakat Mersin’in çok şeye ihtiyacı var. Örneğin toplu taşımada çok şeye ihtiyacı var. Aşırı derecede göçmen var, belediye başkanı olarak bu göçmenlere bir çare bulması gerekiyor. Biliyorsunuz Mersin’e çok yağmur yağdığı zaman, kışın sel oluyor. Altyapıda çok büyük sorunları var Mersin’in. Buna yönelmesi lazım.”

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