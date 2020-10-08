Mersin’de Seher Özkurt’u öldüren şüpheli Bursa’da yakalandı

Mersin’de bir apartmanı basıp Seher Öztürk’ü silahla öldüren cinayet zanlısı Bursa’da yakalandı.

Olay Mersin’in Yenişehir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, sitenin önüne gelen araçtan inen silahlı adam, binanın 9. katına çıkarak, Seher Özkurt’u kurşun yağmuruna tuttu. Hunharca cinayet sonrasında geldiği otomobile binerek diğer 3 kişi ile kaçan katilin yakalanması için polis geniş çaplı çalışma başlattı. Şahitler tek tek dinlendi ve olay yerini gösteren güvenlik kameraları incelendi. Yapılan çalışma sonrasında olaya karışan araç bazı şahıslarla birlikte Adana’da yakalanırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa polisinin yaptığı çalışmalar neticesinde, 30 yaşındaki cinayet zanlısı B.Ş. Mersin’den kaçarak Bursa’ya geldiği ve merkez Osmangazi ilçesinde bulunan bir apart da saklandığı belirlendi. Yapılan operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alınan B.Ş. gerekli işlemlerinin yapılabilmesi için Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.



