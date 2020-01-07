Mersin'de Sel Felaketi Can Aldı

VOA Türkçe’ye konuşan Mersin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Esra Şahin Burat’a göre de kentte sık sık yaşanan sel felaketleri çarpık kentleşmeyle ilgili: “Mersin denizle sıradağlar arasına konumlanmış bir kent. Rakımın 40 kilometre içinde 2 bin 300 metreden sıfıra indiği bir coğrafyada yaşıyoruz ve tüm bu coğrafya dağlardan inen suyun denize ulaşması yönünde şekillenmiş. Bu nedenle kentte çok sayıda vadi, yani dere yatağı var. Maalesef Mersin’in kentleşme ve mimarlığı, bu topografik yapıyı ve suyun hareketini hiç dikkate almadan gelişmiş. Dere yataklarını doldurup üzerlerine cadde ve binalar inşa ettiğimiz için artık yağan yağmurun ve yükseklerden birikerek inen yağmur ve kar sularının akacağı yer yok. Üstüne üstlük kentin tüm zeminini asfalt ve betonla örttüğümüz ve yeterli yeşil alan bırakmadığımız için yağmur suyunun toprak ve bitkiler tarafından emilmesine de imkan vermiyoruz. Sonuçta toprağa ve denize kavuşamayan su mecburen caddelerimizi dereye, otoparklarımızı havuza çeviriyor, binalarımızı basıyor."

Tarım işçileri spor salonuna taşındı

Şiddetli yağış nedeniyle Tarsus Kaymakamlığı da kriz masası oluşturdu. Yağışlar başlamadan önce çoğu Suriyeli sığınmacılardan oluşan tarım işçileri Yeniçay, Akarsu, Çağbaşı, Yaramış, Çatalca, Yeşiltepe, Egemen, Aliefendioğlu, Atalar, Çiçekli, Alifakı, Kelahmet ve Kulak Mahallelerindeki çadırlarından alınarak spor salonuna yerleştirildi.

Yüksek yerlerde kar

Kent merkezi ve düşük rakımlı bölgeler yağmurla boğuşurken yüksek kesimlerdeyse karla mücadele var. Bozyazı, Çamlıyayla, Silifke, Toroslar ve Tarsus ilçelerinin dağlık bölgelerinde yol açma çalışmaları yapılıyor.

