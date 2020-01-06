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  4. Mersin’de sel tahliyesi

Mersin’de sel tahliyesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 17:36 | Son Güncelleme

Mersin’in Erdemli ilçesinde kuvvetli sağanak yağış nedeniyle sel riski bulunan yerlerdeki vatandaşların ve büyükbaş hayvanların tahliyesine başlandı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün ’kırmızı kodlu’ aşırı yağış ve sel uyarısı verdiği Mersin’in Erdemli ilçesinin tedbirler üst düzeye çıkarıldı.

Mersin’in Erdemli ilçesinde kuvvetli sağanak yağış nedeniyle sel riski bulunan yerlerdeki vatandaşların ve büyükbaş hayvanların tahliyesine başlandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün ’kırmızı kodlu’ aşırı yağış ve sel uyarısı verdiği Mersin’in Erdemli ilçesinin tedbirler üst düzeye çıkarıldı. Akdeniz Mahallesi Sazbaşı Sokak’ta bulunan su kanalının aşırı yağış sonucu taşma riskinin bulunması üzerine evlerdeki vatandaşların tahliyesine karar verildi.
Erdemli Kaymakamı Avni Kula beraberinde İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Şahingözlü ve Erdemli Belediyesi ekipleri tahliye edilecek evlerdeki vatandaşları bilgilendirdi. Kalacak yeri olmayan vatandaşların Erdemli Öğretmenevi’nde misafir edileceği bilgisi verildi.
Konuyla ilgili bilgi veren Kaymakam Kula, "Halkımızın can ve mal güvenliği için deniz seviyesinden aşağıda oturanları uyarıp bu gece öğretmenevinde misafir edeceğiz. Çalışmalar sürüyor, herhangi bir rakam vermek mümkün değil. Önceki yıllarda da su basan evleri belediye ekipleri biliyor, onlarla birlikte gezip tespitte bulunuyoruz" dedi.

Büyükbaş hayvanların da tahliyesi yapılıyor
İlçede Sazbaşı sokaktaki vatandaşlar uyarılırken, bölgedeki büyükbaş hayvanlarında tahliyesi yapılıyor. Erdemli Belediyesi tarafından besicilere ait hayvanların tahliyesi için çalışmalar yürütülüyor.
Kırmızı alarm verilmesinin ardından çok korktuklarını gözyaşları içinde anlatan Fatma Söğüt adlı besici, 30 büyükbaş hayvanın bulduğunu belirterek, "Korktuk halende korkuyoruz. Her yeri boşaltıyoruz" dedi.
Sel ve su baskını riski bulanan bölgelerde ekipler teyakkuz halinde bulunuyor.

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