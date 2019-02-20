Mersin'de sendika binasına kumar operasyonu

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde bir sendika binasına düzenlenen operasyonda kumar oynadığı belirlenen 46 kişiye para cezası verildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, geçmişte de aynı konuda çok kez operasyon düzenlenen Yenice Mahallesi'ndeki Kadim İnşaat İşçileri Sendikası binasında yine kumar oynandığı bilgisini alan jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Binaya operasyon düzenleyen ekipler kumar oynadığı belirlenen 46 kişiye 320'şer lira para cezası kesti. Yapılan aramada 2 televizyon, 1 projektör, 1 yansıtma için kullanılan kamera ve perde, 293 tombala kartı, bin 201 pul ve eritilmiş tombala kartı ele geçirildi.
Operasyonda, kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak sucundan R.D. ile bir yaralama suçundan arandığı tespit edilen A.A. gözaltına alındı.
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