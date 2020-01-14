HABER
  4. Mersin’de sendika binasına kumar operasyonu

Mersin’de sendika binasına kumar operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 10:23 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde sendika olarak faaliyet gösteren bir binaya düzenlenen operasyonda, kumar oynadıkları belirlenen 199 kişi suçüstü yakalandı.İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren ekipler, Yenice Mahallesi’nde Yazılım İşlem İşçileri Sendikası olarak faaliyet gösteren ancak kumarhaneye dönüştürülen bir binaya operasyon düzenledi.Operasyonda, binada bulunan 199 kişi ’tombala’ tabir edilen kumar oynarken yakalanırken, bina içerisinde yapılan aramada, 2 bin 477 adet tombala pulu, 1 adet numaratör, 3 adet projeksiyon cihazı, 1 adet kamera kayıt cihazı, 1 adet mikrofon ve çok sayıda evrak ele geçirildi.Kumar oynarken yakalanan 199 kişiye ’Kabahatler Kanunu’na göre toplam 243 bin 775 lira idari para cezası uygulanırken, sendika yöneticisi ile şirket yetkilisi 5 şüpheli hakkında ise ’Kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak’ suçundan adli işlem yapıldı.

Mersin’de sendika binasına kumar operasyonu

Mersin’in Tarsus ilçesinde sendika olarak faaliyet gösteren bir binaya düzenlenen operasyonda, kumar oynadıkları belirlenen 199 kişi suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren ekipler, Yenice Mahallesi’nde Yazılım İşlem İşçileri Sendikası olarak faaliyet gösteren ancak kumarhaneye dönüştürülen bir binaya operasyon düzenledi.
Operasyonda, binada bulunan 199 kişi ’tombala’ tabir edilen kumar oynarken yakalanırken, bina içerisinde yapılan aramada, 2 bin 477 adet tombala pulu, 1 adet numaratör, 3 adet projeksiyon cihazı, 1 adet kamera kayıt cihazı, 1 adet mikrofon ve çok sayıda evrak ele geçirildi.
Kumar oynarken yakalanan 199 kişiye ’Kabahatler Kanunu’na göre toplam 243 bin 775 lira idari para cezası uygulanırken, sendika yöneticisi ile şirket yetkilisi 5 şüpheli hakkında ise ’Kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak’ suçundan adli işlem yapıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü oyuncu sosyal medyayı salladı! Ünlü oyuncu sosyal medyayı salladı!
Uydu takip cihazı ve su motoru çalan 2 kişi tutuklandıUydu takip cihazı ve su motoru çalan 2 kişi tutuklandı
Traktörün uydu sistemini çalan iki çocuk zanlı tutuklandıTraktörün uydu sistemini çalan iki çocuk zanlı tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çok sayıda ilde operasyon! Onlarca asker için yakalama kararı

Çok sayıda ilde operasyon! Onlarca asker için yakalama kararı

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Flaş iddia! Gözler AK Parti grup toplantısında

Flaş iddia! Gözler AK Parti grup toplantısında

Sosyal medya Hasan'ı konuşuyor! Valilik harekete geçti

Sosyal medya Hasan'ı konuşuyor! Valilik harekete geçti

Defne Samyeli'den Mustafa Sandal'ın aşk iddiasına sert yanıt

Defne Samyeli'den Mustafa Sandal'ın aşk iddiasına sert yanıt

Esenyurt'ta korkunç olay! Ailesinin gözü önünde intihar etti

Esenyurt'ta korkunç olay! Ailesinin gözü önünde intihar etti

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Gözaltına alınan Ali Tezel serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Ali Tezel serbest bırakıldı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul merkezli 10 ilde 'usulsüz engelli raporu' operasyonu

İstanbul merkezli 10 ilde 'usulsüz engelli raporu' operasyonu

Çorum'da yangın faciası! Yaşlı çift son anda kurtarıldı

Yangın faciası! Yaşlı çift son anda kurtarıldı

‘Çine canavarı’ öldü! Dedikodu üzerine eşi ve ailesine kurşun yağdırmıştı

‘Çine canavarı’ öldü! Dedikodu üzerine eşi ve ailesine kurşun yağdırmıştı

Sancaktepe'de drift yapan sürücü kaldırıma çarptı! Durakta bekleyenler kıl payı kurtuldu

Korku dolu anlar! Kıl payı ölümden döndüler

13 yaşındaki Dilvin Akın ölümüyle ilgili aile harekete geçti!

Dilvin Akın ölümüyle ilgili yeni gelişme!

Korkunç görüntüler! Genç kız metrelerce sürüklenerek hayatını kaybetti

Korkunç görüntüler! Genç kız metrelerce sürüklenerek hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.