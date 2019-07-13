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Mersin'de seyir halindeki hafif ticari araç yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 04:03 | Son Güncelleme

Mersin'de seyir halindeki hafif ticari araç yandı

MERSİN (AA) - Mersin'de otoyolda seyir halindeyken motor kısmının alev alması sonucu yanmaya başlayan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Sürücüsü öğrenilemeyen 37 AAE 899 plakalı hafif ticari aracın, Adana-Pozantı-Ankara Otoyolu'nun Damlama mevkisinde seyir halindeyken motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden sürücü aracından inerek uzaklaştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Tarsus Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle yaklaşık bir saat trafiğe kapanan yol çalışmaların ardından yeninden açıldı.

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Anahtar Kelimeler:
adana araç yangını

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