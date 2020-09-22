HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mersin´de seyir halindeki kamyon alev alev yandı

Mersin´de seyir halindeki kamyon alev alev yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2020 04:01 | Son Güncelleme

Mersin’in Erdemli ilçesinde seyir halindeki plastik kasa yüklü kamyonun şoför kabininde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Mersin’in Erdemli ilçesinde seyir halindeki plastik kasa yüklü kamyonun şoför kabininde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ön kabini ve motor kısmı tamamen yanan kamyon kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre olay ilçeye bağlı Kargıpınarı Mahallesi´nde Mersin Antalya D-400 Karayolunda, Mersin istikametinde meydana geldi. Antalya istikametinden Mersin istikametine gitmekte olan R.K. yönetimindeki 33 AAK 938 plakalı üzeri plastik kasa yüklü kamyonun şoför kabininde yangın çıktı. Sürücü, aracı park ederek çevredekilerden yardım istedi.
Yangına ilk müdahale çevreden yetişen vatandaşlar tarafından yapılsa da söndürülemedi. Çevredekiler olayı itfaiyeye ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Mezitli Grup Amirliği ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.
Yangında ölen ya da yaralanan olmazken kamyon kullanılamaz hale geldi.
Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Halay çekerken basıldılar! İşte cezası Halay çekerken basıldılar! İşte cezası
Elleri kelepçeli olarak polis aracından atlayıp kaçtıElleri kelepçeli olarak polis aracından atlayıp kaçtı
Güncel koronavirüs tablosu, vaka sayısı ve can kaybı sayısı!Güncel koronavirüs tablosu, vaka sayısı ve can kaybı sayısı!
1/
En Çok Okunan Haberler
9 kişi Hatay'dan Fenerbahçe'ye çelme!
9 kişi Hatay'dan Fenerbahçe'ye çelme!
Ankara'da skandal: Ölen kişinin yakınları hastaneyi bastı!
Ankara'da skandal: Ölen kişinin yakınları hastaneyi bastı!
Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı
Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı
Rıdvan Dilmen'den olay itiraflar! FETÖ...
Rıdvan Dilmen'den olay itiraflar! FETÖ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik kısıtlama ve aşı açıklaması!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik kısıtlama ve aşı açıklaması!
Ankara'da ölü bulunmuştu! Gülay Uygun olayında flaş gelişme
Ankara'da ölü bulunmuştu! Gülay Uygun olayında flaş gelişme
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Uyuşturucu baronu 'Zeliş' piknikte yakalandı!
Uyuşturucu baronu 'Zeliş' piknikte yakalandı!
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Nikahta damada arkadaşlarından şok sürpriz
Nikahta damada arkadaşlarından şok sürpriz
Belindeki yağ bezesini aldırdıktan sonra hayatını kaybetti
Belindeki yağ bezesini aldırdıktan sonra hayatını kaybetti
Diğer Haberler
Sağlık Bakanı Koca'dan Ankara'daki olayla ilgili açıklama: Devlet geçit vermeyecek
Bakan Koca'dan Ankara'daki skandal olayla ilgili açıklama
Google'dan doodle sürprizi! 2020 Sonbahar Doodle oldu
Google'dan doodle sürprizi!
Elleri kelepçeli olarak polis aracından atlayıp kaçtı! Erzincan'da alarma geçildi
Elleri kelepçeli olarak polis aracından atlayıp kaçtı
Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'nin yaptırım kararına tepki: Bizim nazarımızda hiçbir değeri yoktur
Türkiye'den AB'nin yaptırım kararına tepki
Yasa dışı bulundurulan Rhesus cinsi 2 maymun korumaya alındı
Rhesus cinsi 2 maymun korumaya alındı
İzmir’de otluk alanda korkutan yangın! Çok sayıda ekip müdahale ediyor
İzmir’de otluk alanda korkutan yangın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.