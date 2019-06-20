HABER

Mersin'de seyir halindeki tırda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2019 10:13 | Son Güncelleme

Cam yüklü tır çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi

MERSİN (AA) - Mersin'de, hareket halindeyken yangın çıkan cam yüklü tırda maddi hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Hüseyin Çırak yönetimindeki 61 K 0683 plakalı tır, Pozantı-Tarsus-Mersin otoyolu Damlama mevkisinde ilerlerken yanmaya başladı.

Alevleri fark eden sürücü aracı park ettikten sonra tırdan uzaklaştı. Kısa sürede büyüyen yangında, alevler tırın büyük bölümünü kapladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Bu arada, sürücünün, Adana'dan aldığı yükü Kazakistan'a götürmek için yola çıktığı öğrenildi.

Görebilmek için kilometrelerce yol katettiler!Görebilmek için kilometrelerce yol katettiler!
10 yıldır ipek böceği yetiştiriyor10 yıldır ipek böceği yetiştiriyor
FETÖ'nün Genelkurmay çatı davasında karar açıklanıyorFETÖ'nün Genelkurmay çatı davasında karar açıklanıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CAM Mersin TIR yangın

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji o bölgeleri uyarmıştı! Şimşek dehşeti: Ölü ve yaralılar var

Meteoroloji o bölgeleri uyarmıştı! Şimşek dehşeti: Ölü ve yaralılar var

İran, ABD'ye ait İHA'yı düşürdü

İran, ABD'ye ait İHA'yı düşürdü

Türkiye'de personel arıyorlar! 15 bin lira maaş, elektrik ve su bedava

Türkiye'de personel arıyorlar! 15 bin lira maaş, elektrik ve su bedava

Manuş Baba askerde! Saç sakal gidince...

Manuş Baba askerde! Saç sakal gidince...

4 ilde eş zamanlı dev operasyon: Onlarca kişi gözaltına alındı!

4 ilde eş zamanlı dev operasyon: Onlarca kişi gözaltına alındı!

CHP'li Özel'den anket açıklaması: Yalvarıyorum...

CHP'li Özel'den anket açıklaması: Yalvarıyorum...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

2 bin 700 metre rakımda ışkın topluyorlar

2 bin 700 metre rakımda ışkın topluyorlar

Muhammed Mursi defnedildi

Muhammed Mursi defnedildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FETÖ'nün Genelkurmay çatı davasında karar açıklanıyor

FETÖ'nün Genelkurmay çatı davasında karar açıklanıyor

Astronot maaşları dudak uçuklatıyor!

Bu meslek herkesin hayalini süslüyor! İşte maaşı

Şans Topu sonuçları 19 Haziran: Tek kişiye 1.6 milyon TL!

Tek kişiye 1.6 milyon TL!

Sayısal Loto sonuçları 19 Haziran: Tek kişiye 1 milyon TL

Sayısal Loto sonuçları 19 Haziran: Tek kişiye 1 milyon TL

Günlük burç yorumları 20 Haziran Perşembe - Ay, Kova burcuna giriyor!

Ay, Kova burcuna giriyor!

İstanbul'da helikopter destekli terör operasyonu

İstanbul'da helikopter destekli terör operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.