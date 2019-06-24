HABER

Mersin'de sıcaktan bunalanlar plajlara akın etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 11:27 | Son Güncelleme

MERSİN'de sıcaktan bunalanlar, soluğu plajlarda aldı, yüzerek serinlemenin keyfini yaşadı.

Gülhan DEMİRCİ/MEZİTLİ (Mersin), (DHA) - MERSİN'de sıcaktan bunalanlar, soluğu plajlarda aldı, yüzerek serinlemenin keyfini yaşadı. Ülkenin sıcaklık ve nem oranı en yüksek kentlerinden birisi olan Mersin'in sahilleri, hareketli günler geçiriyor. Tatile gitme fırsatı bulamayanlar, hava sıcaklığının 35 derece, nem oranının ise yüzde 70 olarak ölçüldüğü kentte merkez Mezitli ilçesi plajlarına akın etti. Adını Soli Pompeiopolis Antik Liman Kenti'nden alan Soli Halk Plajı'na gelenler denize girip serinledi.

2 aylık hamileydi! Evden çıktığı anda takip etmeye başlayıp...2 aylık hamileydi! Evden çıktığı anda takip etmeye başlayıp...
Vatandaşlara uyarı! Her yerde aranıyorlar...Vatandaşlara uyarı! Her yerde aranıyorlar...
5 milyon yıllık mağara hayran bırakıyor5 milyon yıllık mağara hayran bırakıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'de geliştirildi! Makam odalarına gizli dedektör

Türkiye'de geliştirildi! Makam odalarına gizli dedektör

Çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

Bunun adı vahşet! Çöp konteynerinde bulundu

Askerler Doğu Karadeniz’de iki PKK'lı teröristin peşinde

Vatandaşlara uyarı! Her yerde aranıyorlar...

Camide zorla üniversiteli kızı öptü! İfadesi 'pes' dedirtti

Camide pes dedirten olay! Üniversiteli kızı sıkıştırıp...

Sevimli yunuslar İstanbul Boğazı'nda!

Sevimli yunuslar İstanbul Boğazı'nda!

YSK Başkanı Sadi Güven, oy oranlarını açıkladı!

YSK Başkanı Sadi Güven, oy oranlarını açıkladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.