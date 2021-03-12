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Mersin’de şiddetli rüzgar yaylada bir evi yıktı, 10 ev hasar gördü

12.03.2021 19:15 | Son Güncelleme:
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Mersin’in Erdemli İlçesinin yüksek kesimlerinde halen etkili olan şiddetli rüzgar bir evi yıktı, 10 ev hasar gördü.Erdemli ilçe merkezine yaklaşık 50 kilometre mesafedeki 1600 rakımlı Akpınar Yaylasında halen etkisi süren şiddetli rüzgardan bir yayla evi tamamen yıkıldı, 10 yayla evi ise hasar gördü.

Mersin’in Erdemli İlçesinin yüksek kesimlerinde halen etkili olan şiddetli rüzgar bir evi yıktı, 10 ev hasar gördü.
Erdemli ilçe merkezine yaklaşık 50 kilometre mesafedeki 1600 rakımlı Akpınar Yaylasında halen etkisi süren şiddetli rüzgardan bir yayla evi tamamen yıkıldı, 10 yayla evi ise hasar gördü. Bölgede ön hasar tespit çalışması başlatıldı.

"Kepçeyle yıksak böyle yıkılmazdı"
Yayla evi şiddetli rüzgarda tamamen yıkılan Fatma Nergiz adlı kadın, "Yayladan telefon açtılar evin güçtü diye. Geldim ki evimin ne duvarı var, ne bir şeyi var. Ne beyaz eşyam, ne başka bir şeyim, bir tane zarar görmeyen eşyam yok. Her şeyim yerle bir olmuş. Belki kepçeyle yıksam böyle yıkılmaz. Eşim vefat edik, öksüz biriyim. Ağlaya ağlaya öldüm" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.
Evleri zarar gören ailelere geçmiş olsun ziyaretinde bulunan AK Parti Erdemli İlçe Başkanı Serdal Kaya, "Bazı mahallelerimizde seralar zarar görmüştü, Akpınar’da da evlerimiz zarar görmüştür. Bir evimiz tamamen yıkılmış durumda. Devletimizin, kaymakamlığımızın, belediyemizin imkanlarını vatandaşlarımıza sunacağız. Bir kez daha vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyoruz" dedi.
İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Hacı Cırık ise, "Dün geceden buyana devam eden fırtına ve hortumda seralarımızda, evlerimizde hasar oluştu. Şükürler olsun ki can kaybımız yok. Devletimizin de desteği ile yaralar sarılacak" diye konuştu.

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