Mersin'de silahlı kavga: 1 ölü

MERSİN (AA) - Mersin’in Tarsus ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan Aykut A. (29) ile Kenan Avgın (39) arasında Çağbaşı Mahallesi'nde tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerine av tüfeğiyle ateş etti.
Yaralanan Avgın, kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Zanlı Aykut A. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, olayda kullanılan silaha da el konuldu.
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