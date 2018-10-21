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Mersin'de silahlı kavga: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 11:34 | Son Güncelleme

Mersin'de silahlı kavga: 1 ölü

MERSİN (AA) - Mersin'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki kafeden çıkan iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Serdar Ş, tabancayla ateş açılması sonucu yaralandı.

Ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Serdar Ş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Mersin Silahlı kavga

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