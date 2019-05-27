Mersin'de silahlı kavga: 2 yaralı

MERSİN (AA) - Mersin'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'nde sokakta karşılaşan iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Volkan Ö. (21) ile Fırat Demir A. (17) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kız meselesinden çıktığı öne sürülen kavganın ardından bir şüpheli gözaltına alındı.
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