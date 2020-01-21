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  4. Mersin'de silahlı kavga: 2 yaralı

Mersin'de silahlı kavga: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 15:49 | Son Güncelleme

MERSİN'in Tarsus ilçesinde husumetli olan Ferhat İ.

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Tarsus ilçesinde husumetli olan Ferhat İ. (28) ile İlkan A. (28), çıkan silahlı kavgada yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde Caminur Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde meydana geldi. İlkan A. ve kardeşi Erkan A. husumetli oldukları Ferhat İ.'yi iddiaya göre takip etmeye başladı. Av malzemesi satan bir dükkana giden Ferhat İ.'nin ardından iki kardeş de içeri girdi. Burada taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ferhat İ., iki kardeşten birinin ateşlediği silahla sol bacağından yaralandı. Ferhat İ. de silahıyla karşılık vererek İlkan A.'yı vurdu.
Çevre esnafın ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Erkan A., ağabeyi İlkan A.'yı geldikleri araçla hastaneye götürdü. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Ferhat İ. de Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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