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Mersin'de silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 13:22 | Son Güncelleme

Tarsus ilçesinde internet gazeteciliği yapan bir kişi uğradığı silahlı saldırıda yaralandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde internet gazeteciliği yapan bir kişi silahlı saldırıya uğradı.

Alınan bilgiye göre, internet gazeteciliği yaptığı belirlenen Sami H, İsmetpaşa Bulvarı Duatepe Mahallesi'ndeki evinden çıktığı esnada kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahla vuruldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Sami H'yi Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Hastanedeki ilk müdahalenin ardından Sami H, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Vücuduna iki kurşun isabet eden Sami H'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bu arada, polis ekipleri kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

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