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Mersin'de soğuk çay yüklü tır yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 14:37 | Son Güncelleme

Mersin'de soğuk çay yüklü tır yandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki soğuk çay yüklü tır yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, M.G. idaresindeki 01 EDE 52 plakalı soğuk çay yüklü tır, otoyolun Pozantı-Tarsus istikameti Gülek Tüneli mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Alevleri gören şoför, tırı yol kenarında durdurarak durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, uzun uğraşlar sonucu yangını söndürdü.

Tır kullanılamaz hale geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Mersin Tarsus yangın

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