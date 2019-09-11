MERSİN (AA) - Mersin'de, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) işbirliğiyle, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı personeline yönelik "Sosyal Uyum Çalıştayı" düzenlendi.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum İletişim Daire İşleri Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu, bir oteldeki çalıştayda yaptığı açıklamada, etkinliği Suriyelilerle sosyal uyumu artırmak amacıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Toplumda Suriyeliler hakkında doğru bilinen yanlışlar olduğunu vurgulayan Kadıoğlu, "Öğretmenlerimiz ve imamlarımız kendi bulundukları alanlarda doğru bilgileri paylaşırsa uyum noktasında çok sağlıklı olur. Bugün toplumumuzda Suriyeliler hakkında çok farklı düşünceler var. Suriyeliler üzerindeki algıyı doğru bir şekilde öğretmenlerimiz ve hocalarımızla paylaşarak uyum noktasında hızlı çalışmalar yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Kadıoğlu, bu tür çalıştayların uyum konusuna önemli katkı sunduğunu dile getirerek, şöyle devam etti: