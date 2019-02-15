Mersin’de STEM Fest

Akademik alanda gösterdiği başarıların yanında bilim, sanat ve spor alanlarında da üst düzey başarılar elde eden Nesibe Aydın Eğitim Kurumları, Mersin Okullarında düzenlediği STEM Fest ile bilimsel çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Nesibe Aydın Eğitim Kurumları, Milli Eğitim Bakanlığı ve Hacettepe STEM&Maker Lab iş birliğinde 3-18 yaş aralığındaki bireylere yönelik olarak “Yaparak ve Tasarlayarak Geleceği Keşfet” sloganıyla düzenlenen bilim festivalinde birbirinden eğitici ve eğlenceli 20’den fazla atölye yer aldı. DNA gözlemleri ve drone yapımı gibi atölyelerde bilimsel çalışmalar yapan öğrenciler, ebru sanatı ve ahşap atölyelerinde de sanatsal etkinlikleri keşfetti. Öğrencilerle birlikte tüm ziyaretçilerin de katılımına açık olan atölye çalışmaları, 7’den 70’e herkesten büyük ilgi gördü.

Milli Eğitim Bakanı Danışmanı Doç. Dr. Mustafa Hilmi Çolakoğlu ile birlikte festivalin açılış konuşmasını yapan Nesibe Aydın Mersin Okulları Kurucusu Cahit Tunç, “Bu yıl ilkini düzenlediğimiz, bundan sonraki senelerde geleneksel hale gelecek olan STEM Fest etkinliğini Mersinli öğrencilerimiz ve aileleriyle gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Festivalin düzenlenmesinde büyük katkıları olan Milli Eğitim Bakanlığına ve Milli Eğitim Bakanı Danışmanı Doç. Dr. Hilmi Çolakoğlu’na, STEM&Makers Fest/Expo Başkanı Prof. Dr. Gültekin Çakmakçı’ya, Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Başkan Vekilimiz Sayın Mirkan Aydın’a ve Kurucumuz Sayın Nesibe Aydın’a teşekkür ediyorum. Nesibe Aydın Mersin Okulları olarak geleceğimizin teminatı çocuklarımızın gelişimi için bilimin, sanatın ve sporun her zaman destekçisi olacağız” dedi.

Bin kişilik deneyimli öğretmen kadrosu ile Ankara, Konya, Antalya, Kocaeli, Mersin, Gaziantep ve Diyarbakır Okullarında yaklaşık 6 bin öğrenciye eğitim veren Nesibe Aydın Eğitim Kurumları, 7 Nisan’da Antalya, 14 Nisan’da Diyarbakır, 21 Nisan’da Gaziantep, 27 Nisan’da Konya ve 17 Mayıs’ta Ankara’da düzenleyeceği STEM Fest etkinlikleri ile bilimsel çalışmalarına devam edecek.



