Mersin'de Suriyeli kursiyerler iş gücüne kazandırılıyor

MERSİN (AA) - Mersin'de çoğunluğu Suriyelilerden oluşan ve tarım alanında eğitimler alan kursiyerlerin iş gücüne katılabilmesi için istihdam fuarı düzenlendi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) öncülüğünde, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Avrupa Birliği (AB) ve Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde geçen yıl başlatılan "Geçim Kaynaklarına Erişimin Güçlendirilmesi Amacıyla Mültecilerin ve Ev Sahibi Toplulukların Tarımsal Bilgilerinin Artırılması" projesinin bu yıl devam eden ikinci evresi kapsamında Mersin'de istihdam fuarı düzenlendi.

FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık, bir otelde düzenlenen fuarın açılışında, Suriye'de uzun yıllardır krizin devam ettiğini belirterek, Türkiye'nin büyük bir cömertlik göstererek çok sayıda Suriyeli'ye ev sahipliği yaptığını söyledi.

Selışık, Türkiye'nin ve diğer kuruluşların katkılarıyla sığınmacıların eğitim ve sağlık gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması için çok sayıda hizmet sağlandığını vurgulayarak, "Bundan sonra Birleşmiş Milletler olarak bize düşen rol daha fazla ortaya çıkmaya başladı. Çünkü birlikte bir yaşam var. Sosyal ve ekonomik uyumun gerçekleşmesi gerekiyor. Bu alanda tarım sektörü gerçekten hem iki topluluğu barındıran, istihdam olanağı sağlayan bir sektör. Yaptığımız bütün araştırmalarda gördük ki tarım sektörü şu anda hem Türk hem Suriyeli vatandaşların istihdamına destek oluyor." diye konuştu.