Mersin'de takla atan araç yandı

SİLİFKE (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Silifke ilçesinde takla attıktan sonra yanmaya başlayan pikap küle döndü, 1 kişi yaralandı.

Kaza Silifke-Gülnar karayolunda meydana geldi. Mercan Göksu yönetimindeki 33 DJT 71 plakalı pikap, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Gelinsu mevkiinde takla atarak ters döndü. Sürücü ile birlikte Nehir ve Gülşah Göksu ile Teslime Varol, kazadan burunları bile kanamadan kurtulurken, Hava Göksu ise hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bir süre sonra alev almaya başlayan araç, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yaralı Hava Göksu'nun tedbir amaçlı Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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