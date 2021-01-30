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Mersin’de taksici cinayeti

30.01.2021 19:43 | Son Güncelleme:
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Mersin’de bir taksici aracında tabancayla vurularak öldürülürken, gasp girişiminde bulunduğu anlaşılan şüpheli tutuklandı.Edilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Yenitaşkent Mahallesi yakınlarında D-400 karayolu üzerinde park halindeki ticari taksi içerisinde bir şahsın hareketsiz halde yattığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Mersin’de bir taksici aracında tabancayla vurularak öldürülürken, gasp girişiminde bulunduğu anlaşılan şüpheli tutuklandı.

Edilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Yenitaşkent Mahallesi yakınlarında D-400 karayolu üzerinde park halindeki ticari taksi içerisinde bir şahsın hareketsiz halde yattığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, ticari taksi sürücüsü Hüsrev Maden’in (66) tabanca ile vurularak öldürüldüğünü belirledi. Taksicinin cenazesi yapılan otopsisinin ardından defnedilirken, suç aleti tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alınan cinayet zanlısı M.K. (19), sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Zanlının cinayeti gasp amaçlı işlediği öğrenildi.

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