HABER

Mersin’de tarihi eser ’İncil’ ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2019 12:19 | Son Güncelleme

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 2 kuzu derisi üzerine ağaç üzerine çizilmiş, üzerinde kuş motifleri olan resim, 1 dış kısmı metal üzerinde ahşap açma kulp bulunan, ortasında haç işareti olan İncil ile 1 etrafı kalıpla kapalı, üzeri parlak kırmızı taşlar ile süslü, insan figürü bulunan kitap ele geçirdi.Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından bir ay içerisinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranması olan 32 şahıs ile 14 faili meçhul olayın faali meçhul olayının faili tespit edilerek, yakalandı.

Mersin’de tarihi eser ’İncil’ ele geçirildi

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 2 kuzu derisi üzerine ağaç üzerine çizilmiş, üzerinde kuş motifleri olan resim, 1 dış kısmı metal üzerinde ahşap açma kulp bulunan, ortasında haç işareti olan İncil ile 1 etrafı kalıpla kapalı, üzeri parlak kırmızı taşlar ile süslü, insan figürü bulunan kitap ele geçirdi.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından bir ay içerisinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranması olan 32 şahıs ile 14 faili meçhul olayın faali meçhul olayının faili tespit edilerek, yakalandı. Ayrıca ekipler 5 ruhsatsız silah ve 3 çalıntı cep telefonu yakalayarak, sahiplerine teslim etti.
Tece Seymenli Deniz Mahallesi’nde yabancı uyruklu şahısların evine operasyon düzenleyen ekipler, aramada 2 kuzu derisi üzerine, biri beyaz renkte, biri koyu kahverengi ağaç üzerine çizilmiş üzerinde kuş motifleri olan resim, 1 dış kısmı metal üzerinde ahşap açma kulp bulunan, ortasında haç işareti olan İncil, 1 etrafı kalıpla kapalı, üzeri parlak kırmızı taşlar ile süslü, insan figürü bulunan kitap ele geçirdi.
Esnafa sahte para verenlere yönelik de çalışma yapan ekipler, 10 farklı esnafa sahte para verdiklerini tespit ettiği H.E., S.M.K., M.D., M.K., E.Ç. ve M.B.G. isimli
şahısları gözaltına aldı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Uyuşturucu satıcılarına da göz açtırmayan ekipler, İ.S. isimli şahsın evinde yaptığı aramada satışa hazır vaziyette fişek tabir edilen uyuşturucu madde ve satışında elde edilen paralar ile birlikte yakaladı.
Viranşehir Mahallesi’nde kablo hırsızlarını da suçüstü yakalayan ekipler, kablolarla birlikte şahısları aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ö., M.K. ve A.A. isimli şahıslar yakalandı.

Mersin’de tarihi eser ’İncil’ ele geçirildi

Mersin’de tarihi eser ’İncil’ ele geçirildi

Mersin’de tarihi eser ’İncil’ ele geçirildi

PARTNERMeğer siyah noktalardan kurtulmanın en doğal yolu...Meğer siyah noktalardan kurtulmanın en doğal yolu...
Bebek arabası ve bisiklet hırsızlığına tutuklamaBebek arabası ve bisiklet hırsızlığına tutuklama
1 milyon dolar için cinayet işleyip, 120 lira bulabilmişler1 milyon dolar için cinayet işleyip, 120 lira bulabilmişler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

BM'de büyük skandal! Gizlice imzalandı!

BM'de büyük skandal! Gizlice imzalandı!

Survivor 2019 şampiyonu belli oldu!

Survivor 2019 şampiyonu belli oldu!

Kızıyla paylaştığı fotoğraf olay oldu!

Kızıyla paylaştığı fotoğraf olay oldu!

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Suriyelilere plaj yasağı için karar verildi!

Suriyelilere plaj yasağı için karar verildi!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaynana, uzman çavuş olan damadını bıçakladı

Kaynana, uzman çavuş olan damadını bıçakladı

14 yaşındaki çocuğun feci ölümü!

14 yaşındaki çocuğun feci ölümü!

Sosyal medyadaki 'Küçükçekmece' provokasyonuyla ilgili flaş gelişme

'Küçükçekmece' provokasyonuyla ilgili flaş gelişme

Havalandırma boşluğuna düşen lise öğrencisi feci şekilde can verdi

Havalandırma boşluğuna düşen genç feci şekilde can verdi

Altunizade metrobüs durağındaki yoğunluk havadan görüntülendi

Altunizade metrobüs durağındaki yoğunluk havadan görüntülendi

ODTÜ’deki mezuniyet töreninden dönen aile kaza yaptı

ODTÜ’deki mezuniyet töreninden dönen aile kaza yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.