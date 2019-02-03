Mersin'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, çok sayıda sikke, yüzük, küpe, mühür ve heykel ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kızkalesi Mahallesi'ndeki bir araçta tarihi eser taşındığı bilgisini aldı.
Aracı takibe alan ve Merkez Mahallesi'nde durduran ekipler, yaptıkları aramada, çeşitli ebatlarda 365 tarihi sikke, 28 yüzük, 2 küpe, 2 mühür, 2 küçük heykel, değişik şekillerde 5 obje ele geçirildi.
Araçtaki M.B, M.A ve D.S, ekiplerce gözaltına alındı.
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