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Mersin'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 10:44 | Son Güncelleme

Erdemli ilçesinde çok sayıda sikke, yüzük, küpe, mühür ve heykel ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, çok sayıda sikke, yüzük, küpe, mühür ve heykel ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kızkalesi Mahallesi'ndeki bir araçta tarihi eser taşındığı bilgisini aldı.

Aracı takibe alan ve Merkez Mahallesi'nde durduran ekipler, yaptıkları aramada, çeşitli ebatlarda 365 tarihi sikke, 28 yüzük, 2 küpe, 2 mühür, 2 küçük heykel, değişik şekillerde 5 obje ele geçirildi.

Araçtaki M.B, M.A ve D.S, ekiplerce gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Erdemli Mersin

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