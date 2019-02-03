Mersin’de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Mersin’in Erdemli ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, çok sayıda sikke, yüzük, küpe, mühür ve heykel ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi Kızkalesi’nde bir araçta tarihi eser taşındığı bilgisi üzerine harekete geçti. Otomobili takibe alan ekipler, Merkez Mahallesi’nde durdurup arama yaptıkları araçta, çeşitli ebatlarda 365 tarihi sikke, 28 yüzük, 2 küpe, 2 mühür, 2 küçük heykel, değişik şekillerde 5 obje ele geçirdi.
Araçta bulunan M.B., M.A. ve D.S. ekiplerce gözaltına alındı.
Korkunç iddia: SGK'nın verdiği bu ilaç kör ediyor!
Uyurken sevgilisi ve arkadaşının tecavüzüne uğramış
Adalet Bakanı'ndan çok konuşulacak sözler!
İnce'den dikkat çeken çıkış: Memlekete gerçek hainliktir
ABD bunu da yaptı! Sosyal medyadan darbe çağrısı!
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler
Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu
Ordu'da skandal olay! Daha 4 yaşında...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk talimat verdi, kontenjan artırıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum