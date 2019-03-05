HABER

Mersin'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 18:03 | Son Güncelleme

Kentte jandarma ekiplerince bir araçta yapılan aramada Roma dönemine ait 115 sikke bulundu, iki şüpheli gözaltına alındı

MERSİN (AA) - Mersin'de jandarma ekiplerince bir araçta yapılan aramada, Roma dönemine ait 115 tarihi sikke ele geçirilirken, iki şüpheli gözaltına alındı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Batman'dan gelen 2 şüphelinin araç ve üzerlerinde arama yapıldı.

Aramada, Roma dönemine ait 115 tarihi değeri olan sikke ele geçirildi.

Şüpheli iki kişi, gözaltına alındı.

PARTNER'Sen ne yaşadın da bu hale geldin?''Sen ne yaşadın da bu hale geldin?'
Toplu konut tanıtım ve tesis açılış töreniToplu konut tanıtım ve tesis açılış töreni
Emine Erdoğan'dan engelli gençlere 'Hawking' örneğiEmine Erdoğan'dan engelli gençlere 'Hawking' örneği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kaçakçılık Mersin tarihi eser

En Çok Okunan Haberler

'Savaş çıksa en fazla 10 gün dayanabiliriz'

'Savaş çıksa en fazla 10 gün dayanabiliriz'

İçişleri Bakanı Soylu telefonuna gelen fotoğrafları anlattı

İçişleri Bakanı Soylu telefonuna gelen fotoğrafları anlattı

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Memurluğu bırakıp bu işe girdi! 10 yılda kazandığını 1 yılda kazandı

Memurluğu bırakıp bu işe girdi! 10 yılda kazandığını 1 yılda kazandı

Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Sona gelindi

Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Sona gelindi

Yeni parti iddialarına AK Partili Naci Bostancı'dan yanıt!

Yeni parti iddialarına AK Partili Naci Bostancı'dan yanıt!

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

'İlk kez açıklıyorum' dedi ve duyurdu: Ya ölüdür ya da tutukludur

'İlk kez açıklıyorum' dedi ve duyurdu: Ya ölüdür ya da tutukludur

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Bakan müjdeyi verdi! 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

Bakan müjdeyi verdi! 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tekirdağ'da cinsel istismar iddiası

Mide bulandıran olay! Henüz 15 yaşında

Bakan Akar: KKTC, orada hak sahibidir

Bakan Akar: KKTC, orada hak sahibidir

Kırmızı bültenle aranan şüpheli, Yunanistan'da yakalandı

Kırmızı bültenle aranıyordu, yakalandı!

Kazada yol ortasında can pazarı: 2'si ağır 8 yaralı

Yol ortasında can pazarı! Korkunç kaza

Komşusunun üzerine düştüğü Zeynep bebek, son yolculuğuna uğurlandı

Bu acıya yürek dayanmaz!

Bab'da bomba yüklü motosiklet patladı: 8 sivil yaralandı

Türkiye-Suriye sınırında patlama! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.