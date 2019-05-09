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Mersin'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 11:20 | Son Güncelleme

Roma ve Bizans dönemlerine ait 140 sikke ile 15 tarihi obje ele geçirilen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı

MERSİN (AA) - Mersin'de düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, Roma ve Bizans dönemlerine ait 140 sikke ile 15 tarihi obje ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Gaziantep'ten Mersin'e yasa dışı şekilde tarihi eser getirileceği bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminalinde (MEŞOT) önlem alan ekipler, otobüsle kente gelen 2 şüpheliyi gözaltına alındı.

Zanlıların üzerilerinde ve çantalarında yapılan aramada Roma ve Bizans dönemlerine ait 140 sikke ile 15 tarihi obje bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Mersin operasyon tarihi eser kaçakçılığı

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