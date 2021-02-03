HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mersin’de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Mersin’de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

03.02.2021 12:24 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Mersin’de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Mersin’in Tarsus ilçesinde yapılan operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda Tarsus ilçesinde 1 şahsın, tarihi eser niteliği taşıdığı düşünülen eşyaları satmak için müşteri aradığını tespit etti.

Mersin’in Tarsus ilçesinde yapılan operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda Tarsus ilçesinde 1 şahsın, tarihi eser niteliği taşıdığı düşünülen eşyaları satmak için müşteri aradığını tespit etti. Şüpheli şahsı yakalamak ve elindeki eserleri ele geçirmek için çalışma başlatan ekipler, belirlenen adrese operasyon yaptı. Evde arama yapan ekipler, 1 adet metal arama detektörü, 2 adet bakır çanak, 2 adet toprak çanak, 2 adet metal ok ucu, 4 adet metal yüzük, 7 adet hayvan figürü bulanan metal obje, 9 adet taş obje, 113 adet sikke ele geçirdi.
Ele geçirilen malzemeler incelenmek üzere Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, gözaltına alınan şahıs ise sevk edildiği mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü çiftten evlilik sürprizi! Ünlü çiftten evlilik sürprizi!
TRT Yetenek giriş başvuruları devam ediyor!TRT Yetenek giriş başvuruları devam ediyor!
12 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 12?12 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 12?

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Boğaziçi Üniversitesi çevresinde toplanan gruplara gözaltı

Boğaziçi Üniversitesi çevresinde toplanan gruplara gözaltı

Manisa'da ölü bulunan 4 gençle ilgili yeni detaylar!

Manisa'da ölü bulunan 4 gençle ilgili yeni detaylar!

Kamerayı açık unutan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girdi

Kamerayı açık unutan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girdi

Diğer Haberler

'Kayseri, 6 büyüklüğünde deprem yaşayabilir'

O ilimiz için korkutan uyarı! '6 büyüklüğünde deprem olabilir'

TRT Yetenek giriş başvuru formu 2021... TRT Yetenek başvuru şartları ve tarihleri nedir? 2021 TRT Yetenek kaydı yapma!

TRT Yetenek giriş başvuruları devam ediyor!

Kısıtlama vakti hareketlilik! Tarihi köprüde intihara kalkışan genci polis ikna etti

Genç kızın yaptığı, kısıtlama sessizliğini böldü

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Midilli'den üçüncü dalga uyarısı

Bilim Kurulu üyesinden üçüncü dalga uyarısı

DEAŞ'ın 'sözde eğitim bakan yardımcısı' Sakarya'da yakalandı

DEAŞ'a üst düzey darbe! Sakarya'da yakalandı

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Yaz aylarında genel bir rahatlama olabilir

'Yaz aylarında genel bir rahatlama olabilir'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.