HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mersin’de tarihi eser niteliği taşıyan 5 mozaik tablo ele geçirildi

Mersin’de tarihi eser niteliği taşıyan 5 mozaik tablo ele geçirildi

01.03.2021 11:25 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Mersin’de tarihi eser niteliği taşıyan 5 mozaik tablo ele geçirildi

Mersin’de jandarma ekipleri, tarihi eser niteliği taşıyan 5 mozaik tablo ele geçirdi.Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalarda, Yenişehir ilçesinde 1 şahsın sahibi olduğu işletmesinde sakladığı tarihi eserleri satmak için müşteri arayışı içerisinde olduğunu tespit etti.

Mersin’de jandarma ekipleri, tarihi eser niteliği taşıyan 5 mozaik tablo ele geçirdi.
Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalarda, Yenişehir ilçesinde 1 şahsın sahibi olduğu işletmesinde sakladığı tarihi eserleri satmak için müşteri arayışı içerisinde olduğunu tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, iş yerinde yaptığı aramada tarihi eser niteliği taşıyan 5 mozaik tablo, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ile 5 fişek ele geçirdi.
Ele geçirilen tarihi eserler incelenmek üzere Mersin Müze Müdürlüğü’ne teslim edilirken, gözaltına alınan 1 kişi, ifadesinin alınmasın ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Aşıkların son paylaşımına beğeni yağdı Aşıkların son paylaşımına beğeni yağdı
İşte İstanbul'un barajlarında son durumİşte İstanbul'un barajlarında son durum
Yurtiçi Kargo iletişim hattı, şikayet numarası, çağrı merkeziYurtiçi Kargo iletişim hattı, şikayet numarası, çağrı merkezi

En Çok Okunan Haberler

Eski eşi önünü kesti, sonrası vahşet! Kanlar içinde yere yığıldı

Eski eşi önünü kesti, sonrası vahşet! Kanlar içinde yere yığıldı

Kritik gün geldi! 81 ili ilgilendiren kararlarlar belli oluyor

Kritik gün geldi! 81 ili ilgilendiren kararlarlar belli oluyor

5 ilde normalleşme heyecanı, 25 ilde umutlu bekleyiş

5 ilde normalleşme heyecanı, 25 ilde umutlu bekleyiş

Meteoroloji'den uyarı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Meteoroloji'den uyarı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Duş alırken paylaştı! Tepki çekti

Duş alırken paylaştı! Tepki çekti

Nusret'le poz verdi! Süper minisi olay

Nusret'le poz verdi! Süper minisi olay

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Prof. Dr. Uğur Şahin normalleşme için tarih verdi

Prof. Dr. Uğur Şahin normalleşme için tarih verdi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ege'nin 'Maldivleri' satışa çıkarıldı! 24 saat geçmeden talip çıktı

Ege'nin 'Maldivleri' satışa çıkarıldı! 24 saat geçmeden talip çıktı

450 metre uzaklıktaki hedefi tek atışta vurdu

450 metre uzaklıktaki hedefi tek atışta vurdu

Popüler tatil beldesi 500 gün kapalı kalacak

Popüler tatil beldesi 500 gün kapalı kalacak

Diğer Haberler

Bodrum'da sular çekildi tarihi kral yolu ortaya çıktı

Sular çekilince ortaya çıktı! Binlerce yıldır orada

Çanakkale Boğazı, 8 saat tek yönlü gemi trafiğine kapatıldı

Çanakkale Boğazı tek yönlü gemi trafiğine kapatıldı

Hatay'da hortum paniği

Hatay'da hortum paniği

Antalya'da sahile ölü Nil kaplumbağası vurdu, ekipler şaşkına döndü

Antalya'da sahile ölü Nil kaplumbağası vurdu

Pandemi nedeniyle bu da oldu! Mersin'de online asker mevlidi

Sonunda bu da oldu! Online asker mevlidi

Yakalanan teröristin İngilizce öğretmeni olduğu, 4 dil bildiği ortaya çıktı

Bombalı eylem için hazırlanan teröristle ilgili şoke eden detay

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.