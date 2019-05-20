HABER

Mersin'de tarihi eser operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 14:48 | Son Güncelleme

Mezitli ilçesinde bir evde tarihi eser olduğu değerlendirilen iki kitap ile bir rulo halinde yazıt ele geçirildi

MERSİN (AA) - Mersin'in Mezitli ilçesinde, bir evde tarihi eser olduğu değerlendirilen iki kitap ile bir rulo halinde yazıt bulundu.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İ.İ'nin evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen iki kitap ve 80 santimetre uzunluğunda rulo halinde yazıt ile yaklaşık 100 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.İ. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

'Burada bir tarih yatıyor''Burada bir tarih yatıyor'
Eriyen asfalt sebebiyle ölümle burun buruna kaldılarEriyen asfalt sebebiyle ölümle burun buruna kaldılar
BM'den İdlib'e 18 TIR'lık yardımBM'den İdlib'e 18 TIR'lık yardım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kitap Mersin operasyon tarihi eser yazıt

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisi intihar etmişti! 'Yası büyük...'

Sevgilisi intihar etmişti! 'Yası büyük...'

''Fatih Terim bana tokat attı''

''Fatih Terim bana tokat attı''

Dışişleri Bakanlığı personeline FETÖ operasyonu!

Dışişleri Bakanlığı personeline FETÖ operasyonu!

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu tepkisi: Bir tehlike var!

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu tepkisi: Bir tehlike var!

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Gören mest oldu! Muhteşem gece!

Gören mest oldu! Muhteşem gece!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

20 Mayıs resmi tatil mi?

20 Mayıs resmi tatil mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bekçiyi rehin aldı, operasyon başlayınca intihar etti!

Bekçiyi rehin aldı, operasyon başlayınca intihar etti!

Sokak köpeklerinin saldırdığı yaşlı kadın öldü

Korkunç ölüm! Sokak köpekleri canını aldı

Asit saldırısına uğramıştı! Berfin eski yüzüne kavuşmak için tedaviye başladı

Aylar sonra aynaya baktı ve... Tek hayali var o da...

Olympos'taki cinayet gününü gözyaşları içinde anlattı

Dehşet gününü gözyaşları içinde anlattı

Yavru aslanı emziren mermer kadın heykelinin diğer parçası bulundu

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Büyükçekmece Kaymakamlığından açıklama

Büyükçekmece Kaymakamlığından açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.