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  4. Mersin'de tarihi eser operasyonunda İbranice yazılar bulunan 5 kitap ele geçirildi

Mersin'de tarihi eser operasyonunda İbranice yazılar bulunan 5 kitap ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 17:30 | Son Güncelleme

Mersin'de tarihi eser operasyonunda İbranice yazılar bulunan 5 kitap ele geçirildi

MERSİN (AA) - Mersin'de İbranice yazılar bulunan 5 kitabın ele geçirildiği tarihi eser operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Yenişehir ilçesi Afetevler Mahallesi'nde 3 şüphelinin ellerinde bulundurdukları İbranice kitapları satmaya çalıştığı bilgisine ulaşıldı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, İbranice yazılar bulunan metal silindir içerisinde rulo deri üzerine yazılmış kitabın da arasında yer aldığı toplam 5 kitap ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
ibranice kitap Mersin tarihi eser operasyonu

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