Mersin'de tarım alanlarını su bastı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde sağanak nedeniyle bazı tarım alanlarını su bastı, 9 milyon 229 bin liralık zarar oluştu.

Alınan bilgiye göre, kent genelinde etkili olan yağışlar nedeniyle Aliğa, Bahşiş, Yeşiltepe, Hasanağa, Köselerli, Kulak, Alifakı ve Akarsu mahallelerindeki bazı tarım alanları sular altında kaldı.

Tarsus İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hasar gören seralarda inceleme yaptı.

İncelemelerde, 270 çiftçiye ait 5 bin 600 dekar alandaki biber, kabak, lahana, marul, patlıcan, ıspanak, pırasa ve karnabahar ekili seralarda yüzde 30 ile 60 arasında zarar meydana geldiği belirlendi.

İncelemelerde ayrıca, Alifakı Mahallesi'ndeki bir üreticiye ait yüksek sera tesisinin fırtına nedeniyle zarar gördüğü tespit edildi.

Bölgedeki seralarda meydana gelen hasarın toplam 9 milyon 229 bin lira olduğu kaydedildi.

İncelemelerin ardından ilgili mahallelerin muhtarlıkları tarafından tarım alanları zarar gören çiftçilerin tespit edilmesi için de çalışma başlatıldı.

Tarsus İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada da ürünlerine TARSİM sigortası yapmış olan çiftçilerin sigorta şirketlerine müracaat ederek hasarlarını tespit ettirmeleri istendi.

