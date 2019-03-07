Mersin’de Tarım Günleri

Bu yıl 14’üncüsü düzenlenen "Agrodays Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı" başladı. Fuar, sektörün ihtiyaçlarına destek ve çiftçiye avantajlı fiyatlar sunma iddiasında.

Fuar boyunca tarım makinelerinden sera ve hayvancılık teçhizatlarına, organik gübreden fidana pek çok ürün ve teknoloji sergileniyor.

Fuarla eş zamanlı olarak Tarım Bakanlığı Mersin İl Tarım, Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından “Akdeniz Meyve Sineği Çalıştayı” ile Ziraat Mühendisleri Odası Mersin Şubesi öncülüğünde de tarım ve hayvancılıkla ilgili önemli konular tartışılacak.

VOA Türkçe’ye bilgi veren CNR Holding Pozitif Fuarcılık Genel Müdürü Ercüment Yıldızerler’e göre, fuara yerli ve yabancı 150’den fazla firma katılıyor. Yıldızerler 45 binin üzerinde ziyaretçi beklediklerini söylüyor.

Yıldızerler’e göre bu yıl fuar her zamankinden daha da önemli. Yıldızerler, “Mersin özelinde konuşursak, son dönemde yaşanan, fırtınalar, yağmurlar, sel olayları seralar ve üreticilerimizin olduğu diğer yerlere birtakım zararlar verdi. Onların yaralarını sarmak adına fuarların çok büyük önemi var” dedi.