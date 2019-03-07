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Mersin’de Tarım Günleri

07.03.2019 22:31 | Son Güncelleme

Bu yıl 14’üncüsü düzenlenen "Agrodays Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı" başladı. Fuar, sektörün ihtiyaçlarına destek ve çiftçiye avantajlı fiyatlar sunma iddiasında

Mersin’de Tarım Günleri

Bu yıl 14’üncüsü düzenlenen "Agrodays Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı" başladı. Fuar, sektörün ihtiyaçlarına destek ve çiftçiye avantajlı fiyatlar sunma iddiasında.

Fuar boyunca tarım makinelerinden sera ve hayvancılık teçhizatlarına, organik gübreden fidana pek çok ürün ve teknoloji sergileniyor.

Fuarla eş zamanlı olarak Tarım Bakanlığı Mersin İl Tarım, Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından “Akdeniz Meyve Sineği Çalıştayı” ile Ziraat Mühendisleri Odası Mersin Şubesi öncülüğünde de tarım ve hayvancılıkla ilgili önemli konular tartışılacak.

VOA Türkçe’ye bilgi veren CNR Holding Pozitif Fuarcılık Genel Müdürü Ercüment Yıldızerler’e göre, fuara yerli ve yabancı 150’den fazla firma katılıyor. Yıldızerler 45 binin üzerinde ziyaretçi beklediklerini söylüyor.

Yıldızerler’e göre bu yıl fuar her zamankinden daha da önemli. Yıldızerler, “Mersin özelinde konuşursak, son dönemde yaşanan, fırtınalar, yağmurlar, sel olayları seralar ve üreticilerimizin olduğu diğer yerlere birtakım zararlar verdi. Onların yaralarını sarmak adına fuarların çok büyük önemi var” dedi.

Yıldızerler, fuar boyunca 200-250 milyon liralık iş hacmi beklediklerini, Ortadoğu ve Rus pazarından önemli bir katkı geleceğini söylüyor.

Çiftçiler memnun

Mersin fuarına çevre illerden gelenler de var. Mehmet Aldemir onlardan biri.

Aldemir, “Biz Niğde’den, iki otobüs geldik. Her yıl geliriz. Traktör, makine fiyatlarını öğreniyoruz, gerekeni alıyoruz. Her işimize yarıyor” diyor.

Nurgül Yılık da Tarsus’tan geldiğini söylüyor. Yılık, “Geçen yıl gelmiştik beyimle beraber. Traktör almıştık, bu yıl da dal kırma makinesine bakıyoruz. İnşallah bu da kısmet olur, uygun bir şey olur alırız” dedi.

Halil Yıldız da fuardan memnun. Yıldız, “Beklentimizi karşıladı. İki tane traktör aldık, ikisi de iyi. Fiyatlar da güzel, indirimli. Ödeme şartları iyi. Bankadan kredini alıyorsun, karşılıyor da. Bundan iyisi can sağlığı, çiftçinin sağ kolu."

Fuar 10 Mart akşamına kadar ziyaret edilebilecek.

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