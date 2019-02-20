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Mersin'de tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 5 ölü, 22 yaralı (2)- Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 20.02.2019 16:08 | Son Güncelleme

MERSİN'in Silifke ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi, 7'si ağır, 22 kişi de yaraladı.

Mersin'de tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 5 ölü, 22 yaralı (2)- Yeniden

SİLİFKE (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Silifke ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi, 7'si ağır, 22 kişi de yaraladı.
​Kaza, saat 13.00 sıralarında Atayurt Mahallesi Esenbel mevkisinde meydana geldi. Çilek tarlasında çalışan tarım işçilerini evlerine taşıyan Halil İbrahim Y. yönetimindeki 33 KEE 22 plakalı midibüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada, ortalık savaş alanına döndü. Midibüstekilerin yardımına sürücüler ve çevre sakinleri koştu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yapılan ilk belirlemelerde 3 kişinin yaşamını yitirdiği saptandı. Yaralanan 24 kişi ise ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı. Ancak tedaviye alınan yaralılardan 2'si daha doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Yaralılardan 7'sinin de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Kazanın ardından midibüs sürücü Halil İbrahim Y. gözaltına alındı.
Kaza nedeniyle Mersin- Silifke karayolunun Atayurt Mahallesi mevkisinde trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.

FOTOĞRAFLI

Mersin'de tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 5 ölü, 22 yaralı (2)- YenidenMersin'de tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 5 ölü, 22 yaralı (2)- Yeniden

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