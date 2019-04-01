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Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs takla attı: 1 ölü, 11 yaralı 

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2019 10:08 | Son Güncelleme

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, Suriyeli tarım işçilerini taşıyan minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı.

Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs takla attı: 1 ölü, 11 yaralı 

MERSİN, (DHA)- MERSİN'in Tarsus ilçesinde, Suriyeli tarım işçilerini taşıyan minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır, 11 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde TEM yolu Damlama mevkiinde meydana geldi. Suriyeli tarım işçilerini taşıyan, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle takla attı. Kazada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 3'ü ağır, 11 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaşamını yitiren kişinin cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

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Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs takla attı: 1 ölü, 11 yaralı Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs takla attı: 1 ölü, 11 yaralı Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs takla attı: 1 ölü, 11 yaralı

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